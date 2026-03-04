Каждая четвертая россиянка тратит на подготовку к первому свиданию не более 1 тысячи рублей, а 24% — от 1 до 3 тысячи рублей, следует из результатов опроса, проведенного международной сетью учебных центров в сфере красоты «Эколь» и дейтинг-сервиса «Мамба»

Половина российских женщин воспринимает расходы на романтические встречи как инвестицию в себя, свыше четверти (28%) считают подобные траты лишними и необязательными, а каждая седьмая — необходимыми, приводят «Известия» результаты исследования.

Опрос показал, что подавляющее большинство (81%) россиянок никогда не подсчитывали свои расходы на подготовку к романтическим встречам, каждая седьмая ведет примерный подсчет и только 4% знают точные суммы.

Тем участницам опроса, которые имеют представление о своих расходах на свидания, предлагалось назвать усредненную сумму, которую они тратят на подготовку к одной романтической встрече.

Оказалось, что у четверти (25%) из них бюджет на подготовку обычно не превышает 1 тысячу рублей, 24% тратят от 1–3 тысяч рублей, каждая пятая — 3–5 тысяч рублей, еще у 17% средние расходы составляют 5–10 тыс. рублей, а у каждой десятой — свыше 10 тысяч рублей.

Среди самых крупных расходов опрошенные чаще всего называли маникюр и педикюр (34%), покупку наряда (32%), а также стрижку или укладку (20%). В топ-5 также вошли покупка косметики (11%) и парфюма (2%).