МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили у Ирана ядерного оружия. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Я был предельно ясен и последователен в своих докладах по ядерной программе Ирана: хотя доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, нет, значительные запасы урана, обогащенного почти до уровня, пригодного для ядерного оружия, а также отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывали серьезную обеспокоенность», — написал Гросси в X.

Поэтому в предыдущих докладах говорилось, что до тех пор, пока Тегеран не окажет содействие в урегулировании остающихся вопросов по гарантиям, МАГАТЭ «не сможет подтвердить, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер», добавил глава агентства.

США совместно с Израилем 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от разработки ядерного оружия.