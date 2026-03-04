НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия

Источник:
Sibnet.ru
545 9
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси
Фото: IAEA Imagebank / CC BY 2.0

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили у Ирана ядерного оружия. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Я был предельно ясен и последователен в своих докладах по ядерной программе Ирана: хотя доказательств того, что Иран создает ядерную бомбу, нет, значительные запасы урана, обогащенного почти до уровня, пригодного для ядерного оружия, а также отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывали серьезную обеспокоенность», — написал Гросси в X.

Поэтому в предыдущих докладах говорилось, что до тех пор, пока Тегеран не окажет содействие в урегулировании остающихся вопросов по гарантиям, МАГАТЭ «не сможет подтвердить, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер», добавил глава агентства.

США совместно с Израилем 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от разработки ядерного оружия.

Еще по теме
Министр обороны Израиля пообещал убивать каждого нового главу Ирана
Трамп в шутку ударил канцлера Германии
США начали военную операцию в Эквадоре
Иран установил полный контроль над Ормузским проливом
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
Обсуждение (9)
О самом главном
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
46
США начали масштабную операцию против Ирана
45
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
31
Иран отказался возобновлять переговоры с США
28
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов
27
Президент ОАЭ позвонил Путину