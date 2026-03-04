Штрафы стали оплачивать цифровыми рублями

Федеральное казначейство начало получать переводы цифровых рублей от граждан, первым таким платежом стала оплата административного штрафа, сообщил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Сумма первого платежа составила 1,5 тысячи рублей, уточнил он. Заработную плату в цифровых рублях в России стали перечислять осенью прошлого года ограниченному количеству работников казначейства в рамках эксперимента.

Артюхин отметил, что сейчас Федеральное казначейство совместно с Центробанком и Минфином определяют приоритетные направления расходования средств, которые можно было бы переводить на платформу цифрового рубля.

Цифровой рубль — новая форма российской валюты, которая должна дополнить наличные и безналичные деньги. Президент Владимир Путин в июле 2025 года подписал закон, который предусматривает поэтапное внедрение цифрового рубля для оплаты покупок.

В настоящее время клиенты банков с годовой выручкой более 120 миллионов рублей уже могут совершать покупки с использованием цифровых рублей.