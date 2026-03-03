НАВЕРХ
Трамп оскорбительно высказался о Зеленском

Sibnet.ru
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Соедиенные Штаты в годы правления Джо Байдена разбазарили запасы вооружений, отдав их «Барнуму» из Украины, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Сонный Джо Байден тратил всё своё время и деньги нашей страны, отдавая все П. Т. Барнуму (Зеленскому!) из Украины — на сотни миллиардов долларов — и, раздав так много самого передового вооружения (бесплатно!), он даже не позаботился о его восполнении», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Барнум — это известный американский шоумен-циркач 19 века. В США его именем называют любителей «показухи» и самопиара.

При этом Трамп заявляет, что он все запасы восстановил, и теперь «у нас практически неограниченные запасы этих вооружений». «Войны можно вести «вечно» и весьма успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем самое лучшее оружие других стран!)», - написал президент США.

Зеленский ранее заявил, что на фоне операции США и Израиля против Ирана возникнуть трудности с приобретением ракет для комплексов ПВО.

