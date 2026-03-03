Утвержден новый ГОСТ на белый пшеничный хлеб

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который вступит в силу в России с 1 апреля 2026 года, сообщила пресс-служб ведомства.

Хлеб может выпускаться подовым и формовым, в виде целого изделия или его части, в том числе нарезанным. Мякиш должен быть пропеченным, эластичным (принимать первоначальную форму после легкого надавливания) и не иметь следов непромеса. Поверхность изделий должна быть гладкой, без крупных трещин и подрывов, сказано в документе.

Для разных видов хлеба нормированы показатели влажности, кислотности и пористости. Так, влажность формового хлеба из муки высшего сорта не должна превышать 44%, подового - 43%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ГОСТ на чипсы введут в России

Кислотность мякиша для продукции из высшего и первого сортов муки ограничена 3 градусами, из второго сорта — 4 градусами. Документ также регламентирует требования к сырью, упаковке, маркировке, правилам приемки и методам контроля.

Рекомендуемый срок годности неупакованного хлеба составляет 24 часа, упакованного в потребительскую упаковку — до трех суток. Конкретные сроки годности для упакованной продукции устанавливает изготовитель в зависимости от технологии и используемых материалов.