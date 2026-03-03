НАВЕРХ
Трамп допустил проведение сухопутной операции в Иране

Источник:
РБК
539 5
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Соедиенные Штаты могут отправить свои сухопутные войска в Иран, «если это будет необходимо, заявил президент США Дональд Трамп.

«У меня нет страха по поводу сухопутных войск. Как говорит каждый президент: "Наземных войск не будет". Я этого не говорю. Я говорю: "Вероятно, они нам не понадобятся» [или] «Если бы они были необходимы"», — приводит РБК заявление Трампа.

Он отметил, что США скоро проведут большую волну ударов по территории Ирана. «Мы даже не начали бить по Ирану по-настоящему. Большая волна атак еще не произошла — она скоро придет», – заявил он.

Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К военной операции присоединились США. Главными целями ударов стало руководство страны. Погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд других иранских руководителей.

Министр войны США Пит Хегсет ранее сказал, что операция может занять несколько недель, но сроки могут сдвинуться: условия ее окончания определяет только Трамп. Ее цель – уничтожить ракетную программу и лишить Тегеран возможности создать ядерное оружие.

