Apple представила дешевый смартфон iPhone 17e

Apple представила доступный смартфон iPhone 17e, соответствующий анонс появился на сайте компании. Внешне устройство почти не отличается от предшественника.

Новинка оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц и яркостью до 1200 нит. Смартфон является единственным в актуальной линейке Apple с вырезом-«челкой», тогда как все остальные модели предлагают вырез Dynamic Island.

iPhone 17e получил фирменный процессор A19, выполненный по 3-нм техпроцессу. Отмечается, что шестиядерный CPU обеспечивает прирост производительности до двух раз по сравнению с iPhone 11.

Смартфон оснащается модемом C1X собственной разработки. Он до двух раз быстрее C1 из iPhone 16e и потребляет меньше энергии. Аппарат комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Корпус выполнен из алюминия.

Основная камера — 48-мегапиксельная с поддержкой двухкратного зума без потери качества. Смартфон снимает видео в 4K с Dolby Vision до 60 кадров в секунду, а также поддерживает улучшенную обработку портретов.

Главным нововведением смартфона стала поддержка беспроводной магнитной зарядки и прочих аксессуаров серии MagSafe. В iPhone 16e магниты отсутствовали, что вызвало критику пользователей.

Стоимость iPhone 17e начинается с 599 долларов (около 46 тысяч рублей) за минимальную комплектацию. Смартфон выпускается в трех цветах: черный, белый и светло-розовый. Предзаказы стартуют 4 марта, продажи — с 11 марта.