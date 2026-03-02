НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Получен самый детальный снимок объекта 3I/ATLAS. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
391 0

Европейский космический аппарат JUICE провел съемку межзвездного объекта 3I/ATLAS. Аппарат сделал более 120 снимков с расстояния 66 миллионов километров, самое детальное фото опубликовано на сайте Европейского космического агентства (ESA).

На снимке хорошо различимы ключевые детали активности 3I/ATLAS, вызванные сближением с Солнцем — яркое газовое облако вокруг ядра, вытянутый хвост и тонкие струи, выброшенные в окружающее пространство.

Межзвездный объект 3I/ATLAS
Межзвездный объект 3I/ATLAS
Фото: © ESA

Исследователи отметили, что поведение 3I/ATLAS соответствует типичному поведению комет, сформировавшихся в Солнечной системе, несмотря на миллиарды лет нахождения в межзвездном пространстве при температурах, близких к абсолютному нулю.

3I/ATLAS обнаружил обзорный телескоп ATLAS в Чили в июле 2025 года. Объект движется со скоростью свыше 240 тысяч километров в час. Сейчас комета удаляется от Солнца, приближаясь к Юпитеру.

Тема: Человек и космос
Curiosity нашел на Марсе «кладку яиц». ФОТО
Обнаружена «черная» галактика из темной материи
Начинается редкий парад планет
Получено уникальное изображение центра Млечного Пути. ФОТО
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

funkit

Молодцы! Америка ТЕРРОР ещё тот...👎🏻

dimans1000

Странно что иран не был готов к таком нападению, ни ПВО, ни попыток уничтожить авианосцы, не элементарно...

10Granit10

щас и наши ушлепки под шумок цены на бензин опять поднимут .

Nik3316

базы американцев с радарами в труху, погибло 4 американца))))))))))))))))корабли поплыли перезаряжаться...