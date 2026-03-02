Получен самый детальный снимок объекта 3I/ATLAS. ФОТО

Европейский космический аппарат JUICE провел съемку межзвездного объекта 3I/ATLAS. Аппарат сделал более 120 снимков с расстояния 66 миллионов километров, самое детальное фото опубликовано на сайте Европейского космического агентства (ESA).

На снимке хорошо различимы ключевые детали активности 3I/ATLAS, вызванные сближением с Солнцем — яркое газовое облако вокруг ядра, вытянутый хвост и тонкие струи, выброшенные в окружающее пространство.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: © ESA

Исследователи отметили, что поведение 3I/ATLAS соответствует типичному поведению комет, сформировавшихся в Солнечной системе, несмотря на миллиарды лет нахождения в межзвездном пространстве при температурах, близких к абсолютному нулю.

3I/ATLAS обнаружил обзорный телескоп ATLAS в Чили в июле 2025 года. Объект движется со скоростью свыше 240 тысяч километров в час. Сейчас комета удаляется от Солнца, приближаясь к Юпитеру.