Заработали новые правила обучения в автошколах

Автошкола
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новые правила обучения в автошколах заработали в России, соответствующий приказ Минпросвещения вступил в силу 1 марта 2026 года.

Главные нововведения касаются увеличения количества обязательных часов вождения для будущих водителей категории «B» — теперь их 42 вместо 38. Новые правила будут действовать шесть лет, до 2032 года.

Желающие получить права категорий C и D, а также водители такси смогут проходить обучение не только в автошколах, но и напрямую в таксопарках или на профильных транспортных предприятиях.

Также по новым правилам с марта станет возможным дистанционное преподавание теории с использованием специального софта, которое будет отслеживать посещаемость и успеваемость учеников.

В программе обучения полностью обновится курс оказания первой помощи при ДТП, в теоретическую часть добавят новые темы — правила взаимодействия с пользователями электросамокатов, а также порядок применения электронных документов.

Авто #Автоправо
