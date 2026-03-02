НАВЕРХ
Заработали новые законы в сфере защиты здоровья россиян

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступивших в силу новых законах, касающихся защиты здоровья россиян.

С марта начали действовать новые нормы, направленные на охрану здоровья граждан, в первую очередь — детей. Сайты, продающие табак и вейпы, можно будет блокировать незамедлительно без решения суда, написал Володин в своем телеграм-канале.

В рекламе энергетиков запретят обращаться к несовершеннолетним или упоминать информацию о наличии биологически активных добавок, добавил спикер Госдумы.

Еще один пакет законов призван повысить качество медицинского образования. Вводится запрет на электронное и дистанционное обучение на программах медицинского и фармацевтического образования.

Обучение врачей, среднего медперсонала будет проходить в образовательных организациях, имеющих аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий, отметил Володин.

Жизнь #Законы #Здоровье
