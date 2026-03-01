НАВЕРХ
Кремль отреагировал на передачу Францией разведданных Украине

Источник:
Sibnet.ru
Кремль
Фото: Gzen92 / CC BY-SA 4.0

Передача Парижем Киеву разведданных для ударов вглубь России свидетельствует об «отказе всех систем» функционирования ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро признал, что Европа, в том числе Франция, предоставляет Украине разведданные для нанесения ударов по территории России.

«Французская сторона официально заявила, что она предоставляет координаты и разведданные для нанесения удара вглубь России украинцам. Это было официальное заявление», — сказал Песков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

По его словам, «что это, как не отказ всех систем, связанных с функционированием пространства Евросоюза и Франции в частности».

