Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов Израиля и США по Исламской республике, сообщило государственное телевидение Ирана.

«Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб», — говорится в сообщении. Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и семь дней общенациональных выходных.

Ранее о гибели 86-летнего Али Хаменеи сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он уточнил, что иранский лидер не смог избежать американской разведки и высокотехнологичных систем слежения.

Глава Белого дома добавил, что массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться, пока это необходимо «для достижения мира на Ближнем Востоке и в мире», а также пообещал «иммунитет» иранским военным и полиции при отказе от сопротивления.

В результате атак Израиля и США также погибли четыре члена семьи верховного лидера Ирана — дочь, зять, внучка и невестка. По всей видимости, все они находились в резиденции великого аятоллы, которая была полностью разрушена ракетными ударами.

Али Хаменеи был одним из ключевых деятелей Исламской революции. Верховным лидером Ирана он стал в 1989 году, после того как скончался аятолла Рухолла Хомейни.