Основатель «Яндекса» отказался от российского гражданства

Bloomberg
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож
Бывший глава и основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож отказался от российского гражданства.

Миллиардер на текущей неделе получил подтверждение того, что больше не является гражданином Российской Федерации, передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Волож, состояние которого оценивается в 3,3 миллиарда долларов, в настоящее время имеет паспорт Израиля. Предприниматель сосредоточен на развитии своей голландской компании Nebius Group N.V.

Рыночная капитализация Nebius за последний год выросла почти втрое и достигла около 25 миллиардов долларов. Эта компания — бывшая нидерландская Yandex N.V., принадлежавшая «Яндексу».

В 2024 году российские и международные активы компании были разделены. Российские активы отошли «Яндексу», акции которого сейчас торгуются на Мосбирже, а международные — Yandex N.V., которая впоследствии сменила название на Nebius Group.

Волож покинул «Яндекс» в июне 2022 года после попадания под санкции ЕС. В августе 2023 года он публично осудил боевые действия на Украине. В 2024 году власти Евросоюза сняли с него все санкции.

