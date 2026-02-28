Curiosity нашел на Марсе «кладку яиц». ФОТО

Марсоход Curiosity в районе кратера Гейл обнаружил необычные геологические структуры, напоминающие кладку яиц паукообразных. Снимки образований опубликованы на сайте NASA.

Фотографии были получены основной камерой MAHLI, установленной на аппарате. Изучив изображения, ученые выяснили, что поверхность странных объектов покрыта многочисленными мелкими минеральными наростами.

Необычные геологические структуры на Марсе Фото: © NASA

Сама зона, в которой нашли «кладку яиц», представляет собой сеть пересекающихся скалистых гребней высотой до двух метров с песчаными впадинами между ними. При наблюдении с марсианской орбиты формация выглядит как растянутая по поверхности гигантская паутина.

На макроснимках видны твердые сферические узелки размером с горошину, визуально напоминающие яйца членистоногих. Ученые пока не могут объяснить физико-химический механизм возникновения таких структур на Марсе.

По одной из версий, «яйца» сформировались миллиарды лет назад, когда грунтовые воды протекали через коренные породы, оставляя после себя устойчивые минералы. В последующем эрозия разрушила мягкие окружающие участки, обнажив сферическую кладку.