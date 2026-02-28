НАВЕРХ
Ford ввел платную подписку на открытие багажника

Источник:
Sibnet.ru
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Фото: Erik Drost / CC BY 2.0

Компания Ford объявила о расширении монетизации цифровых функций для своих электромобилей. Теперь владельцы Ford Mustang Mach-E должны оформлять платную подписку для дистанционного открытия переднего багажного отделения.

За открытие багажника нужно платить только в том случае, если доступ осуществляется через фирменное мобильное приложение, отмечается в сообщении производителя. Ранее возможность открыть передний багажник со смартфона была бесплатной опцией для всех владельцев.

Для активации этой функции через приложение теперь требуется оформить ежемесячную или годовую подписку. Физический доступ к отсеку с помощью ключа или кнопки в салоне сохраняется без взимания дополнительной платы.

Изменения являются частью глобальной стратегии Ford по развитию экосистемы подключенных сервисов и генерации дополнительного дохода на протяжении всего жизненного цикла автомобиля.

