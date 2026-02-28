Тараканы-зомби поступили на службу НАТО

Немецкая компания SWARM Biotactics передала военным заказчикам из стран НАТО гибридные разведывательные платформы на основе живых насекомых.

Носителями разведывательного оборудования являются мадагаскарские шипящие тараканы-зомби, способные переносить на своей спине груз до 3 граммов, пишет портал Interesting Engineering.

На насекомое крепится миниатюрный «рюкзак» с биоэлектронным нейроинтерфейсом, датчиками, модулем зашифрованной связи и периферийным процессором с функциями искусственного интеллекта.

Управление движением осуществляется через низковольтные электрические импульсы, подаваемые напрямую в нервную систему насекомого. Это позволяет координировать действия сразу нескольких тараканов.

Разработчики отмечают, что акустическая и визуальная заметность системы минимальна, при этом разводить тараканов для разведывательных операций можно прямо на передовой. Они способны исследовать пространства, недоступные дронам.