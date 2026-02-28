Обнаружена «черная» галактика из темной материи

Астрономы обнаружили аномальную галактику в области Скопление Персея с минимальным количеством звезд. Открытие сделали в ходе анализа снимков космического телескопа Hubble, соответствующие выкладки исследователей опубликованы журналом Science.

По оценкам ученых, более 99,9% массы этой крайне тусклой галактики приходится на темную материю — невидимую субстанцию, гравитация которой, как считается, удерживает галактики и формирует крупномасштабную структуру Вселенной.

Отмечается, что астрономы искали необычные скопления шаровых звездных кластеров. Среди архивных данных был обнаружен компактный набор из четырех таких кластеров, находящихся в мощном гравитационном поле, однако вокруг них не было привычных миллиардов звезд.

Дополнительный анализ данных европейского космического телескопа Euclid подтвердил, что объект под названием CDG-2 испускает очень слабое свечение — его источником являются малочисленные звезды, сформировавшиеся еще до потери газа.

Сейчас ученые перепроверяют полученные данные. Если природа CDG-2 подтвердится, это станет важным аргументом в пользу существования галактик, почти полностью состоящих из темной материи.