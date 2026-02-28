НАВЕРХ
Иран пообещал «сокрушительный» ответный удар

Reuters
Пуск ракеты
Иран готовится нанести «сокрушительный» ответный удар после масштабных атак Израиля и США в субботу, 28 февраля.

Отмечается, что такое заявление сделал высокопоставленный чиновник исламской республики, передает агентство Reuters. В настоящее время руководство Ирана вывезено из Тегерана в безопасное место.

Израильская сторона уже объявила чрезвычайное положение, ожидая ответного шага со стороны Тегерана. Отменены занятия в школах, посещать рабочее место также нельзя. Людей просят уйти в укрытия.

Удары Израиля и США по Ирану произошли после того, как глава Соединенных Штатов Дональд Трамп разочаровался в переговорах по ядерной программе. Ожидается, что операция продлится минимум четыре дня.

#Конфликты
