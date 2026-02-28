НАВЕРХ
Названы лауреаты премии «Сезар»

Источник:
Sibnet.ru
премия «Сезар»
Фото: Georges Biard / CC BY-SA 3.0

Лучшим фильмом на 51-й церемонии вручения премии «Сезар» в Париже стала франко-бельгийская драма «Привязанность» режиссера Карины Тардье, сообщается на сайте мероприятия.

Фильм-победитель рассказывает о женщине, которая случайно оказывается втянута в семейные проблемы своих соседей — семейной пары с детьми. Главную роль в фильме исполнила Валерия Бруни-Тедески.

Победителем в номинации «Лучший иностранный фильм» стал Пол Томас Андерсон с фильмом «Битва за битвой». Приз за лучшую режиссуру получил Ричард Линклейтер, снявший картину «Новая волна».

В категории «Лучший анимационный фильм» победила картина Уго Бьенвеню «Арко», номинированная на «Оскар». Французская картина «Шепот в лесу» получила награду в категории «Лучший документальный фильм» и «Лучший звук».

«Сезар» — главная кинематографическая награда Франции, учрежденная в 1974 году. Она вручается с 1976 года и считается европейским аналогом «Оскара».

