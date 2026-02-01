Новый рекорд скорости интернета установили в России

Тестирование технологии 50G PON впервые провели в России, в результате удалось побить национальный рекорд скорости домашнего интернета, сообщила пресс-служба МТС.

По результатам эксперимента на территории Москвы, скорость загрузки данных составила 38 Гбит/c, выгрузки — 21 Гбит/с. Это в 38 раз выше самых высоких скоростей домашнего интернета в стране.

Чтобы достичь таких цифр, на узле магистральной волоконно-оптической сети был установлен терминал OLT (Optical Line Terminal), а на стороне абонента — терминал ONT (Optical Network Terminal). Скорость замерялась программным комплексом BNG Blaster.

50G PON — самая современная технология интернет-доступа в пассивных оптических сетях с теоретически возможной максимальной скоростью в ассиметричном режиме до 50 Гбит/c (загрузка) и до 25 Гбит/c (отдача) для каждого абонента.

Оператор намерен в текущем году организовать пилотную зону 50G PON в одном из жилых комплексов Москвы. При этом отмечается, что сегодня нет пользовательских сценариев, которые бы реально требовали таких скоростей для домашнего интернета.