Зафиксирован пугающий рост аномалии в магнитном поле Земли

Магнитный щит Земли аномально меняется, выяснили исследователи после изучения результатов спутниковой миссии Swarm Европейского космического агентства (ESA).

Так, ученые зафиксировали заметное расширение области ослабленного магнитного поля над Южной Атлантикой — за последние десять лет эта зона расширилась на площадь, сопоставимую с половиной континентальной Европы, говорится в статье, опубликованной ScienceDirect.

Исследователи впервые обнаружили Южно-Атлантическую аномалию в XIX веке. В пределах ее границ магнитное поле, исходящее из недр Земли, опускается на высоту около 200 километров над поверхностью планеты, тогда как средняя высота поля — около 650 километров.

Наблюдения показала, что слабая область не только увеличивается, но и меняет «напряжение» в разных частях планеты. Так, вблизи Африки и над Канадой ослабление магнитного поля выражено сильнее, тогда как над Сибирью в последние годы наблюдается усиление.

Магнитное поле Земли защищает планету и объекты на низкой околоземной орбите от заряженных солнечных частиц, а также от рентгеновского и ультрафиолетового излучения. Изменения магнитного щита могут представлять угрозу для спутников и космических кораблей.