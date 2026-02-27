НАВЕРХ
Зафиксирован пугающий рост аномалии в магнитном поле Земли

Источник:
ScienceDirect
Планета Земля
Фото: © NASA

Магнитный щит Земли аномально меняется, выяснили исследователи после изучения результатов спутниковой миссии Swarm Европейского космического агентства (ESA).

Так, ученые зафиксировали заметное расширение области ослабленного магнитного поля над Южной Атлантикой — за последние десять лет эта зона расширилась на площадь, сопоставимую с половиной континентальной Европы, говорится в статье, опубликованной ScienceDirect.

Исследователи впервые обнаружили Южно-Атлантическую аномалию в XIX веке. В пределах ее границ магнитное поле, исходящее из недр Земли, опускается на высоту около 200 километров над поверхностью планеты, тогда как средняя высота поля — около 650 километров.

Наблюдения показала, что слабая область не только увеличивается, но и меняет «напряжение» в разных частях планеты. Так, вблизи Африки и над Канадой ослабление магнитного поля выражено сильнее, тогда как над Сибирью в последние годы наблюдается усиление.

Магнитное поле Земли защищает планету и объекты на низкой околоземной орбите от заряженных солнечных частиц, а также от рентгеновского и ультрафиолетового излучения. Изменения магнитного щита могут представлять угрозу для спутников и космических кораблей.

