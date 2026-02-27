НАВЕРХ
Премьер Словакии обвинил Зеленского во лжи

РИА Новости
Премьер Словакии Роберт Фицо
Фото: Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 from Belgium / CC BY 2.0

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предлагаемые Киевом альтернативные варианты поставки нефти подтверждают ложь президента Украины Владимира Зеленского о неисправности нефтепровода «Дружба».

«То, что Зеленский не говорит правду, подтверждают и предложения, которые мы слышим. Он говорит, что "Броды" якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая на территории Украины», — цитируют РИА Новости Фицо.

Премьер Словакии отметил, что это неправда, потому что Киев предлагает «альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу». «Она должна была бы прийти до пункта "Броды" и оттуда бы была отправлена в Словакию. Так как тогда "Броды" могут быть повреждены?» — сказал Фицо.

Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло.

Власти Словакии считают, что нефтепровод «Дружба» функционирует, а остановка поставок нефти — политическое решение украинской стороны, цель которого — шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.

