Премьер Словакии обвинил Зеленского во лжи

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предлагаемые Киевом альтернативные варианты поставки нефти подтверждают ложь президента Украины Владимира Зеленского о неисправности нефтепровода «Дружба».

«То, что Зеленский не говорит правду, подтверждают и предложения, которые мы слышим. Он говорит, что "Броды" якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая на территории Украины», — цитируют РИА Новости Фицо.

Премьер Словакии отметил, что это неправда, потому что Киев предлагает «альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу». «Она должна была бы прийти до пункта "Броды" и оттуда бы была отправлена в Словакию. Так как тогда "Броды" могут быть повреждены?» — сказал Фицо.

Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло.

Власти Словакии считают, что нефтепровод «Дружба» функционирует, а остановка поставок нефти — политическое решение украинской стороны, цель которого — шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.