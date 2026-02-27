Режим ракетной опасности впервые объявлен в Свердловской области, сообщили система РСЧС через приложение МЧС России. Регион от Украины отделяет порядка 2.5 тысячи километров.

«Внимание! Ракетная опасность в Свердловской области. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Губернатор Денис Паслер призвал сохранять спокойствие и бдительность и по возможности не выходить на улицу.

«А если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала "Отбой ракетной опасности"», — отметил глава региона.

Он напомнил, что нельзя подбирать обломки или пытаться перемещать их, а также снимать на видео работу систем ПВО или беспилотников. В антитеррористической комиссии региона предупредили о возможных перебоях в работе связи и интернета.

Ранее в пятницу ракетную опасность объявляли в Пермском крае, Удмуртии, Татарстане, и Чувашии. Там это тоже произошло впервые.