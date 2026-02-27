Афганистан заявил об ударе по ядерному центру в Пакистане

Афганистан атаковал «ядерный центр» в Пакистане, есть погибшие, заявил утверждает афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники в военных кругах.

После ударов по военному центру в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва) и еще одному ядерному центру сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде, приводит РИА Новости сообщение канала.

Ранее авиация Пакистана атаковали уезды в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей.

В ответ Кабул в ночь на пятницу провел операцию против пакистанских сил вдоль линии Дюранда, а днем начал новую с территории провинций Кандагар и Гельменд. Обе страны сообщают о сотнях жертв среди военных.

Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение, связанное с талибами.