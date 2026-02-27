Первый школьный учебник по беспилотникам выпустили в России

Издательство «Просвещение» представило первый учебник по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) для старшеклассников, сообщил проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

«Внедрение беспилотников в самые разные сферы требует множества специалистов — пилотов, программистов, инженеров. С помощью нашего учебника школьники смогут сделать первый шаг и прямо на уроках примерить на себя роль разработчика отдельного беспилотника или целой авиационной системы», — сказал Земцов ТАСС.

Учебник носит название «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» и предназначен для учащихся 10–11 классов, он прошел государственную экспертизу. Издание уже включено в федеральный перечень Министерства просвещения РФ и ориентировано на углубленное изучение темы в рамках предметов «Физика» и «Информатика».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Революция дронов: новые правила войны

Учебник поможет школьникам познакомиться с процессом создания беспилотных летательных аппаратов, научиться их обслуживать, а также освоить навыки пилотирования и программирования полетов с использованием компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Кроме того, учебник включает разделы о правовых аспектах использования дронов, таких как регистрация аппаратов и согласование полетов. Этот шаг направлен на привлечение школьников в сферу беспилотных авиационных систем и подготовку будущих специалистов для российских вузов и отрасли.