НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ВСУ оставили без света десятки тысяч жителей Белгорода

Источник:
Sibnet.ru
111 0
M142 HIMARS
Фото: © U.S. Army

Десятки тысяч жителей Белгорода остались без света после того, как Украина нанесла массированный ракетный удар по объектам энергетики города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ночь на пятницу, 27 февраля украинские силы обстреляли Белгород. В результате несколько объектов энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения, написал в своем телеграм-канале Гладков. 

В Белгороде были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением. «По итогам очередного <...> обстрела <...> на сегодняшний день почти 60 тыс. человек без электричества», — уточнил глава региона.

Он подчеркнул, что школы и детские сады в Белгороде продолжают работать. Их перевели на резервную генерацию. Предварительно, никто из жителей не пострадал.

Еще по теме
Российские ледоколы пришли на помощь судам в водах Финляндии
Тела погибших на Байкале граждан КНР передали родственникам
Уничтожен крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО
Пилоты рассказали о рисках полетов через грозы
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Пять причин: почему СВО длится так долго
20
Треть россиян стыдятся соотечественников за рубежом
17
Франция и Британия собрались вооружить Украину ядерным оружием
15
Путин назвал главное условие развития цивилизации
11
Запад признал демографическую катастрофу на Украине