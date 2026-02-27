ВСУ оставили без света десятки тысяч жителей Белгорода

Десятки тысяч жителей Белгорода остались без света после того, как Украина нанесла массированный ракетный удар по объектам энергетики города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В ночь на пятницу, 27 февраля украинские силы обстреляли Белгород. В результате несколько объектов энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения, написал в своем телеграм-канале Гладков.

В Белгороде были зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением. «По итогам очередного <...> обстрела <...> на сегодняшний день почти 60 тыс. человек без электричества», — уточнил глава региона.

Он подчеркнул, что школы и детские сады в Белгороде продолжают работать. Их перевели на резервную генерацию. Предварительно, никто из жителей не пострадал.