Глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой войны с Афганистаном, обвинив его в экспорте терроризма.

«Талибан стал прокси Индии. <...> Они собрали террористов со всего мира. <...> Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война», — приводит РИА Новости слова министра.

Ранее Пакистан нанес авиаудары по уездам в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей.

В ответ Афганистан провел военную операцию против пакистанских военных вдоль линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя странами. Исламабад, в свою очередь, атаковал афганские провинции Кабул, Кандагар и Пактия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мужики в юбках против США: кто такие хуситы

Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил талибов.

В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны. В течение недели стороны обменивались авиаударами. Обе страны сообщают о сотнях жертв среди военных.