Глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой войны с Афганистаном, обвинив его в экспорте терроризма.
«Талибан стал прокси Индии. <...> Они собрали террористов со всего мира. <...> Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война», — приводит РИА Новости слова министра.
Ранее Пакистан нанес авиаудары по уездам в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей.
В ответ Афганистан провел военную операцию против пакистанских военных вдоль линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя странами. Исламабад, в свою очередь, атаковал афганские провинции Кабул, Кандагар и Пактия.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил талибов.
В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседней страны. В течение недели стороны обменивались авиаударами. Обе страны сообщают о сотнях жертв среди военных.