Тепличные овощи рекордно подорожали в России

Источник:
Sibnet.ru
Помидоры и огурцы
Помидоры и огурцы
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость тепличных овощей, несмотря на наращивание производства, рекордно выросла в России. Всему виной рост издержек, рассказали участники рынка.

По данным Росстата, цены за январь 2026 года (по отношению к декабрю 2025 года) на огурцы выросли на 32,7%, на томаты — на 18%. Сейчас цена одного килограмма огурцов сопоставима с ценой одного килограмма морских деликатесов, например креветок.

«Цены на газ и электроэнергию растут. Именно эти расходы составляют значительную долю затрат производителей — зимой она доходит до 50–60% от себестоимости», — рассказал «Коммерсанту» исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков.

Еще одна важная статья расходов — фонд оплаты труда. Из-за дефицита рабочей силы предприятия вынуждены регулярно повышать оплату труда своим работникам. Растут затраты производителей на обновление и модернизацию оборудования теплиц, добавил эксперт.

Ключевой фактор — ежегодно растущий круглогодичный спрос на свежие овощи. «Хотя объем производства постепенно увеличивается, предложение пока не успевает за растущим спросом», — отметил Казаков.

