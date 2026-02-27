Почему на свадьбе кричат «горько»

Клич «горько!» — неотъемлемая часть свадеб в России, после него молодожены целуются, а гости в очередной раз выпивают. Но что означает этот возглас и откуда он появился?

Традиция кричать «горько!» на свадьбе уходит корнями в далекое прошлое — считается, что этому обряду несколько сотен лет. В частности, он упоминается в первом издании Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля.

Свадебные гости кричали «горько!» во время распития крепких алкогольных напитков, которые почти всегда горчили. Тем самым они просили молодоженов подсластить алкоголь «сладким» поцелуем.

От гостей также требовалось вслух считать продолжительность поцелуя — по результатам делали вывод, сколько лет супруги проживут в любви или насколько любят друг друга, поэтому ритуал в некоторых случаях мог затянуться.

Схожие традиции есть и в других славянских государствах — например, в Польше на свадебном пиру принято кричать «горькая капуста!» или «горький борщ!», чтобы заставить молодых поцеловаться. В Болгарии на застолье после обручения кричали «вино горчит!».

Однако историки считают, что ритуал имел не только развлекательный, но и сакральный смысл. Поцелуй молодоженов символизировал переход от «горького» к «сладкому» — от одиночества и символической «смерти» девушки к появлению пары и «рождению» замужней женщины.