НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почему на свадьбе кричат «горько»

Источник:
Sibnet.ru
330 0
Поцелуй на свадьбе
Фото: jorgemejia / CC BY 2.0

Клич «горько!» — неотъемлемая часть свадеб в России, после него молодожены целуются, а гости в очередной раз выпивают. Но что означает этот возглас и откуда он появился?

Традиция кричать «горько!» на свадьбе уходит корнями в далекое прошлое — считается, что этому обряду несколько сотен лет. В частности, он упоминается в первом издании Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля.

Свадебные гости кричали «горько!» во время распития крепких алкогольных напитков, которые почти всегда горчили. Тем самым они просили молодоженов подсластить алкоголь «сладким» поцелуем.

От гостей также требовалось вслух считать продолжительность поцелуя — по результатам делали вывод, сколько лет супруги проживут в любви или насколько любят друг друга, поэтому ритуал в некоторых случаях мог затянуться.

Схожие традиции есть и в других славянских государствах — например, в Польше на свадебном пиру принято кричать «горькая капуста!» или «горький борщ!», чтобы заставить молодых поцеловаться. В Болгарии на застолье после обручения кричали «вино горчит!».

Однако историки считают, что ритуал имел не только развлекательный, но и сакральный смысл. Поцелуй молодоженов символизировал переход от «горького» к «сладкому» — от одиночества и символической «смерти» девушки к появлению пары и «рождению» замужней женщины. 

Еще по теме
Почему врачи носят белые халаты
Чем был вооружен пещерный человек
Почему у людей разные характеры
Что такое шумовое загрязнение и чем оно опасно
смотреть все
Жизнь #Интересно
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин дал поручения по поддержке многодетных семей
Десант Британии и Франции завершил подготовку к высадке на Украине
ВСУ оставили без света десятки тысяч жителей Белгорода
Тепличные овощи рекордно подорожали в России
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Пять причин: почему СВО длится так долго
20
Треть россиян стыдятся соотечественников за рубежом
17
Франция и Британия собрались вооружить Украину ядерным оружием
15
Путин назвал главное условие развития цивилизации
11
Запад признал демографическую катастрофу на Украине