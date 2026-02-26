Одесскую область подготовят к круговой обороне

Одесскую область готовят к круговой обороне, сообщил глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков в соцсетях.

«Я не могу подробно рассказать обо всем, но это мощная и масштабная система. Просто так сюда никто не зайдет — это будет невозможно», — сказал украинский военный.

По его словам, вокруг региона активно выстраиваются фортификационные сооружения: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы. Также украинские военные учат местных жителей обращаться с оружием, чтобы создать резерв на случай боев в городе.

Одесса — административный центр Одесской области с населением около 1 миллиона человек, один из ключевых морских хабов Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно называл Одессу «русским городом».