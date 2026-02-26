НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Одесскую область подготовят к круговой обороне

Источник:
Sibnet.ru
201 1
Противотанковый ров на Украине
Фото: Cabinet of Ministers of Ukraine / CC BY 4.0

Одесскую область готовят к круговой обороне, сообщил глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков в соцсетях.

«Я не могу подробно рассказать обо всем, но это мощная и масштабная система. Просто так сюда никто не зайдет — это будет невозможно», — сказал украинский военный.

По его словам, вокруг региона активно выстраиваются фортификационные сооружения: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы. Также украинские военные учат местных жителей обращаться с оружием, чтобы создать резерв на случай боев в городе.

Одесса — административный центр Одесской области с населением около 1 миллиона человек, один из ключевых морских хабов Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно называл Одессу «русским городом».

Еще по теме
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Пять причин: почему СВО длится так долго
Российский беспилотник сбил украинский вертолет
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Обсуждение (1)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

KENTSeryga

Пффф показуха. Да пожалуйста. Т.е. когда США бомбили Ирак, Сирию, Ливию с ними они не были солидарны....

atyasov78

А через 5 лет большинство машин будут старше 20 лет... Вот неожиданность...

pepelmetal

А зачем участникам СВО по этой помойке шариться?

M1D

с такими условиями ввоза автопарк страны только и будет устаревать, кому это выгодно не понятно.