Названы условия новой семейной выплаты

Семейные россияне с 2026 года начнут получать новую единовременную выплату, ее сумма будет зависеть от уплаченного в прошлом году налога на доходы физических лиц. Условия новой выплаты перечислили в телеграм-канале «Объясняем.РФ».

Сумма выплаты рассчитывается от суммы уплаченного НДФЛ с того же дохода, но по льготной ставке 6%. Денежную сумму смогут получить лишь семьи с гражданством РФ, в которых хотя бы один из родителей официально работает.

Также необходимо, чтобы в семье воспитывалось не менее двоих детей, а средний доход на человека не превышал полутора прожиточных минимумов на человека в регионе проживания. У родителей должны отсутствовать долги по алиментам.

В выплате могут отказать при оценке имущества семьи — например, если у нее две и более квартиры общей площадью более 24 квадратных метров на человека, два и более дома площадью более 40 квадратных метров на человека, две и более дачи, две машины на семью.

Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов, поэтому «налоговый кешбэк» будет индивидуальным для каждой семьи. В случае одобрения льготы возвращенная государством сумма составит 7% из 13% уплаченного НДФЛ каждым родителем.

Подать заявку на выплату можно с 1 июня по 1 октября через госуслуги, а также лично в МФЦ или Социальном фонде. Назначать ее будут родителям, усыновителям, опекунам или попечителям.