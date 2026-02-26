Рынок микрозаймов впервые за три года сократился

Портфель микрозаймов в России по итогам четвертого квартала 2025 года впервые почти за три года сократился, следует из данных отраслевого объединения СРО «МиР».

Совокупный портфель микрозаймов в прошлом году составил 520,4 миллиарда рублей, за последний квартал он сократился на 6 миллиардов рублей. Последний раз портфель сокращался в третьем квартале 2023 года.

Аналитики рынка объясняли отрицательную динамику совокупностью временных факторов, связанных с адаптацией микрофинансовых организаций к новым требованиям по макропруденциальным лимитам, пишет Forbes.

При этом в целом рынок микрозаймов вырос на 13% за счет положительной динамики первого полугодия. Однако этот рост стал минимальным за последние годы — например, в 2024 году портфель микрозаймов вырос на 38%, в 2023 году — на 24%.

Одно из основных изменений на рынке — ограничение количества одновременно действующих дорогих займов. Так, с октября 2026 года, микрофинансовые организации не смогут выдать заемщику более двух займов с полной стоимостью кредита свыше 200% годовых.

Кроме этого, с 1 марта для микрофинансовых организаций будет введена обязанность проводить идентификацию клиента с помощью биометрии при дистанционной выдаче. Таким образом, у клиента должны быть соответствующие данные в единой биометрической системе.