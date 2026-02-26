НАВЕРХ
Орбан написал открытое письмо Зеленскому

«Лента.ру»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: European Commission

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан опубликовал открытое письмо, в котором призвал украинского лидера Владимира Зеленского изменить его политику.

«Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить вашу антивенгерскую политику!» — приводит «Лента.ру» письмо венгерского премьера.

Орбан написал, что Киев и Брюссель совместно прилагают усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство. Венгерский премьер подчеркнул, что его страна не несет ответственности за ситуацию на Украине и не хочет финансировать военные действия и участвовать в конфликте.

Он также призвал Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба» и воздержаться от дальнейших нападок на энергетическую безопасность Венгрии.

Политика #Мир
