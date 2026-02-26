НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ким Чен Ын заявил о разработке секретных видов вооружений

Источник:
ЦТАК
344 2
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Фото: President of Russia / CC BY 4.0

КНДР в предстоящую пятилетку будет работать над созданием и внедрением новых секретных видов вооружений, включая противоспутниковые системы, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на IX съезде Трудовой партии Кореи.

«Центральная военная комиссия партии выдвинула важнейшие задачи по постановке на вооружение нашей армии новых тайных вооружений, специальных стратегических вооружений», — приводит ЦТАК заявление Ким Чен Ына.

Оп уточнил, что речь идет межконтинентальных баллистических ракетных комплексах наземного и подводного базирования, беспилотных ударных комплексах с технологией ИИ, вооружениях для нанесения удара по спутникам вражеских государств, системах радиоэлектронной борьбы и спутниках-разведчиках.

Северная Корея показала свою первую атомную подлодку

Кроме того, в предстоящие пять лет планируется ежегодно дополнительно размещать стратегические вооружения для сдерживания противников, в частности, 600-мм и 240-мм РСЗО, оперативно-тактические ракетные комплексы для повышения плотности и продолжительности сосредоточенной атаки.

Оборона #Военная политика #Оружие
Обсуждение (2)
