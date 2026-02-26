Надежды на то, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «исправился» и соблюдал принцип беспристрастности, почти на осталось заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

«Что касается нынешнего генерального секретаря ООН, то в контексте украинского кризиса он зачастую пренебрегает статьей 100 Устава ООН, которая предписывает ему и всем сотрудникам Секретариата Всемирной организации соблюдать беспристрастность и объективность», — сказал Логвинов в интервью ТАСС.

По его словам, и сам Гутерриш, и его пресс-секретарь все эти годы фактически открыто подыгрывают западному нарративу. В этом контексте со стороны генсека стало обычной практикой проявление двойных стандартов, добавил дипломат.

Он отметил, что если надежд на «исправление» нынешнего генерального секретаря ООН уже мало, «то с его потенциальным преемником российская сторона, конечно, будет плотно превентивно работать по данному сюжету».