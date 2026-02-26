НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Госдолг США приблизился к опасному для всего мира уровню

Источник:
РИА Новости
232 1
Доллары
Фото: © Freepik.com/

Американский госдолг достигнет 140% к валовому внутреннему продукту (ВВП) к 2031 году, такой уровень угрожает стабильности мировой экономики, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

«При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне 7-8% ВВП, что приведет к достижению правительственного долга 140% к ВВП к 2031 году», — приводит РИА Новости прогноз МВФ.

В документах фонда отмечается, что уровень угрожает стабильности экономики США и мира.

Как считают в МВФ, для разрешения ситуации Соединенным Штатам необходим четкий и целенаправленный план фискальной консолидации.

По последним данным Минфина США, американский госдолг достиг 37,787 триллиона долларов. Ровно за год до этого он составлял 36,219 триллиона долларов.

Еще по теме
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Почему не стоит расплачиваться переводом физлицу
Почему ставки по кредитам практически не снизились за год
Чем опасна рассрочка на маркетплейсах
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Обсуждение (1)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Цены растут...., зарплаты прежние.... Откуда взялся рост благосостояния? Враньё.

KENTSeryga

Пффф показуха. Да пожалуйста. Т.е. когда США бомбили Ирак, Сирию, Ливию с ними они не были солидарны....

карат11

Всё, дальше уже некуда, отчего их так прёт, от счастья врать!

scorpion2777

Свинофюрер с тобой дурью поделился?