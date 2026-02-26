Госдолг США приблизился к опасному для всего мира уровню

Американский госдолг достигнет 140% к валовому внутреннему продукту (ВВП) к 2031 году, такой уровень угрожает стабильности мировой экономики, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

«При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне 7-8% ВВП, что приведет к достижению правительственного долга 140% к ВВП к 2031 году», — приводит РИА Новости прогноз МВФ.

В документах фонда отмечается, что уровень угрожает стабильности экономики США и мира.

Как считают в МВФ, для разрешения ситуации Соединенным Штатам необходим четкий и целенаправленный план фискальной консолидации.

По последним данным Минфина США, американский госдолг достиг 37,787 триллиона долларов. Ровно за год до этого он составлял 36,219 триллиона долларов.