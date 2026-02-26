НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь

Источник:
Sibnet.ru
478 2
Флаг Кубы
Фото: Aerra Carnicom / CC BY-SA 4.0

Катер под флагом США вошел в территориальные воды Кубы и открыл огонь. Четверо нападавших были убиты ответным огнем пограничников, сообщило кубинское МВД.

«Установлено, что на нейтрализованном скоростном катере с регистрационным номером Флориды FL7726SH находилось 10 вооруженных человек, которые, согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались проникнуть в террористических целях», — приводит ТАСС сообщение МВД Кубы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКуба или Иран: где новая цель Трампа

В результате ответного огня четыре нападавших погибли, еще шестеро были ранены, уточнили в ведомстве. «Все участники инцидента — кубинцы, проживающие в Соединенных Штатах. Большинство из них - с историей преступной и насильственной деятельности», — говорится в сообщении.

У задержанных были изъяты винтовки, пистолеты, взрывные устройства, оптические прицелы и камуфляжи, проинформировали в кубинском МВД.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «сотрудники американской администрации не имеют отношения к произошедшему».

Еще по теме
Трамп заявил Зеленскому о желании мира уже через месяц
Планы Запада по отправке войск на Украину потребуют согласия РФ
США выбрали дату завершения конфликта на Украине
Зеленский попросил Трампа встать на сторону Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Пять причин: почему СВО длится так долго
19
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
19
Треть россиян стыдятся соотечественников за рубежом
16
Франция и Британия собрались вооружить Украину ядерным оружием
13
Путин назвал главное условие развития цивилизации