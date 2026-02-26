Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь

Катер под флагом США вошел в территориальные воды Кубы и открыл огонь. Четверо нападавших были убиты ответным огнем пограничников, сообщило кубинское МВД.

«Установлено, что на нейтрализованном скоростном катере с регистрационным номером Флориды FL7726SH находилось 10 вооруженных человек, которые, согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались проникнуть в террористических целях», — приводит ТАСС сообщение МВД Кубы.

В результате ответного огня четыре нападавших погибли, еще шестеро были ранены, уточнили в ведомстве. «Все участники инцидента — кубинцы, проживающие в Соединенных Штатах. Большинство из них - с историей преступной и насильственной деятельности», — говорится в сообщении.

У задержанных были изъяты винтовки, пистолеты, взрывные устройства, оптические прицелы и камуфляжи, проинформировали в кубинском МВД.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «сотрудники американской администрации не имеют отношения к произошедшему».