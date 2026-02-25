НАВЕРХ
Путин назвал главное условие развития цивилизации

Sibnet.ru
Владимир Путин
Владимир Путин

Непреложным условием развития цивилизации является равный доступ к технологиям, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий, сообщается на сайте Кремля.

«Своими смелыми идеями ученые и инженеры, по сути, уже формируют новую реальность, индустриальный уклад, применяют достижения в области биологии, генетики, чтобы улучшить жизнь людей, сохранить нашу планету, ее хрупкую экосистему», — сказал глава государства.

Он уточнил, что биотехнологии сегодня развиваются с беспрецедентной скоростью и могут помочь решить глобальные проблемы, связанные с изменением климата и дефицитом продовольствия.

Форум будущих технологий в этом году посвящен вопросам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в различных отраслях. Программа форума включает более 30 тематических сессий и панельных дискуссий.

Мероприятие проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

