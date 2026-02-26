Путин и Лукашенко проведут заседании Высшего госсовета

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг, 26 февраля проведут в Москве заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля.

«Повестка дня заседания включает рассмотрение хода совместной работы в рамках комплексного документа — "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы"», — сказано в сообщении.

«Планируется принять важные решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества в различных областях», добавили в пресс-службе.

Как уточнил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого», на заседании будут обсуждены организации трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, сотрудничество в области международного правосудия.

Лукашенко оценил перспективу объединения России и Белоруссии

Союзное государство России и Беларуси — это надгосударственное образование, созданное 8 декабря 1999 года для углубленной интеграции двух стран. Оно обеспечивает единое экономическое пространство и координирует внешнюю политику.