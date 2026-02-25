«Новая Битва экстрасенсов» начнет со скандала с дочкой Даны Борисовой

Юбилейный 25-й сезон «Новой Битвы экстрасенсов» стартует 28 февраля на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканал. В первом выпуске выберут участников, которые будут доказывать, что у них есть паранормальные способности, в том числе используя дочь Даны Борисовой.

На кастинг пришли заявки из Сирии, Франции, Швейцарии, Латвии, Грузии, Сербии, Италии. Среди тех, кто хочет продемонстрировать миллионам зрителей свои необычные способности, оказались люди всех возрастов — от зумеров до бумеров.

Одна из участниц кастинга назвала себя учительницей одного финалиста прошлых сезонов «Битвы экстрасенсов». Крайне недовольная своим учеником, она пришла его разоблачить и поставить на место.

Еще одна женщина пришла на кастинг полностью обмотанная пищевой пленкой. Пара экстрасенсов, изъявивших желание принять участие в 25-м сезоне, бывшие супруги, у которых идёт постоянное соперничество. «Битва экстрасенсов» кажется им идеальной площадкой, чтобы помериться эзотерической силой.

Фото: © ТНТ

Чтобы попасть в проект и стать одним из тех, о ком скоро заговорит вся страна, экстрасенсы проходили три классических испытания кастинга: «Ширма», «Багажник» и «Мистер Икс». Последнее не обошлось без скандала.

В этом году кресло «Мистера Х» заняла дочь Даны Борисовой Полина Борисова. Сейчас девушка проходит лечение в одной из психиатрических клиник. Специально для съемок ей разрешили покинуть стены больницы на пару дней. Но то, что Полина услышала от эзотериков, ей категорически не понравилось, она даже разругалась с несколькими.

Первый выпуск 25-й сезона «Новой Битвы экстрасенсов» выйдет 28 февраля в 18:30 на ТНТ.