НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

«Новая Битва экстрасенсов» начнет со скандала с дочкой Даны Борисовой

Источник:
Sibnet.ru
180 0
Участники 25-го сезона «Битвы экстрасенсов»
Фото: © ТНТ

Юбилейный 25-й сезон «Новой Битвы экстрасенсов» стартует 28 февраля на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканал. В первом выпуске выберут участников, которые будут доказывать, что у них есть паранормальные способности, в том числе используя дочь Даны Борисовой.

На кастинг пришли заявки из Сирии, Франции, Швейцарии, Латвии, Грузии, Сербии, Италии. Среди тех, кто хочет продемонстрировать миллионам зрителей свои необычные способности, оказались люди всех возрастов — от зумеров до бумеров.

Одна из участниц кастинга назвала себя учительницей одного финалиста прошлых сезонов «Битвы экстрасенсов». Крайне недовольная своим учеником, она пришла его разоблачить и поставить на место.

Еще одна женщина пришла на кастинг полностью обмотанная пищевой пленкой. Пара экстрасенсов, изъявивших желание принять участие в 25-м сезоне, бывшие супруги, у которых идёт постоянное соперничество. «Битва экстрасенсов» кажется им идеальной площадкой, чтобы помериться эзотерической силой.

Участница 25-го сезона «Новой Битвы экстрасенсов»
Фото: © ТНТ

Чтобы попасть в проект и стать одним из тех, о ком скоро заговорит вся страна, экстрасенсы проходили три классических испытания кастинга: «Ширма», «Багажник» и «Мистер Икс». Последнее не обошлось без скандала.

В этом году кресло «Мистера Х» заняла дочь Даны Борисовой Полина Борисова. Сейчас девушка проходит лечение в одной из психиатрических клиник. Специально для съемок ей разрешили покинуть стены больницы на пару дней. Но то, что Полина услышала от эзотериков, ей категорически не понравилось, она даже разругалась с несколькими.

Первый выпуск 25-й сезона «Новой Битвы экстрасенсов» выйдет 28 февраля в 18:30 на ТНТ.

Еще по теме
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Юлия Ковальчук расскажет, как пережила хейт в адрес Алексея Чумакова
Одуванчика первым разоблачили в шоу «Маска»
Только судью-Колобка раскрыли в первом выпуске 7 сезона шоу «Маска»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
Испуганный Байден позвонил Путину
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский попросил Трампа встать на сторону Украины
США выбрали дату завершения конфликта на Украине
Планы Запада по отправке войск на Украину потребуют согласия РФ
Билл Гейтс признался в измене жене с русскими женщинами
Топ комментариев

Egorka72

Цены растут...., зарплаты прежние.... Откуда взялся рост благосостояния? Враньё.

scorpion2777

Свинофюрер с тобой дурью поделился?

карат11

Всё, дальше уже некуда, отчего их так прёт, от счастья врать!

pepelmetal

А зачем участникам СВО по этой помойке шариться?