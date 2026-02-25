НАВЕРХ
США выбрали дату завершения конфликта на Украине

Bloomberg
Флаги США и Украины
Фото: © The White House

Соединенные Штаты намерены заключить соглашение о завершении конфликта на Украине до 4 июля.

Вашингтонская администрация хочет заключить сделку до того, как в США будут проходить торжества по случаю 250-й годовщины независимости страны, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО.

При этом источники агентства подчеркивают, что нет никаких признаков готовности Москвы к заключению сделки, не удовлетворяющей ее основные требования. Агентство также отмечает отсутствие признаков того, что конфликт закончится в ближайшее время.

Последние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта проходили в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как деловые.

Политика #Мир
