Планы Запада по отправке войск на Украину потребуют согласия РФ

Страны-члены «коалиции желающих» тайно признали, что планы по отправке войск на Украину потребуют одобрения со стороны России, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Если Россия скажет, что не согласна и сочтет отправляемые войска целью, то нужно будет направить другой вид сил. Таким образом, согласие или несогласие России имеет огромное значение», — рассказал один из собеседников издания.

Другой источник подчеркнул, что Запад позволил России наложить вето на планы коалиции. Киев может согласиться на завершение конфликта при условии гарантий безопасности, что привело к слиянию переговоров по урегулированию конфликта с обсуждением планов по отправке своих войск.

«Поскольку теперь это единые переговоры, Россия должна одобрить гарантии безопасности в виде развертывания войск», — пояснил источник.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что обеспечение безопасности Украины путем «иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории» будет для Москвы неприемлемым.