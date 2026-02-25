НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Планы Запада по отправке войск на Украину потребуют согласия РФ

Источник:
The Daily Telegraph
377 1
Танк Абрамс (армия США)
Фото: © U.S. Department of Defense

Страны-члены «коалиции желающих» тайно признали, что планы по отправке войск на Украину потребуют одобрения со стороны России, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Если Россия скажет, что не согласна и сочтет отправляемые войска целью, то нужно будет направить другой вид сил. Таким образом, согласие или несогласие России имеет огромное значение», — рассказал один из собеседников издания.

Другой источник подчеркнул, что Запад позволил России наложить вето на планы коалиции. Киев может согласиться на завершение конфликта при условии гарантий безопасности, что привело к слиянию переговоров по урегулированию конфликта с обсуждением планов по отправке своих войск.

«Поскольку теперь это единые переговоры, Россия должна одобрить гарантии безопасности в виде развертывания войск», — пояснил источник.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что обеспечение безопасности Украины путем «иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории» будет для Москвы неприемлемым.

Еще по теме
США выбрали дату завершения конфликта на Украине
Зеленский попросил Трампа встать на сторону Украины
Финляндия пропустит церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян
Уиткофф оценил уровень российских переговорщиков
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
Испуганный Байден позвонил Путину
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Цены растут...., зарплаты прежние.... Откуда взялся рост благосостояния? Враньё.

scorpion2777

Свинофюрер с тобой дурью поделился?

карат11

Всё, дальше уже некуда, отчего их так прёт, от счастья врать!

pepelmetal

А зачем участникам СВО по этой помойке шариться?