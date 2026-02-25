Билл Гейтс признался в измене жене с русскими женщинами

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс принес извинения сотрудникам своего фонда за контакты с Джеффри Эпштейном, сознавшись, что крутил романы в том числе с русскими женщинами, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Гейтс заявил, что у него было два романа с русскими женщинами. «Я крутил романы на стороне, с русским игроком в бридж... и с русским ядерным физиком», — приводит издание слова Гейтса.

Он признался, что проводил время с Эпштейном, подчеркнув, что не участвовал в преступлениях. «Я не делал ничего противозаконного... Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном», — сказал Гейтс.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Его обвинили торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

В конце января минюст США обнародовал 3 млн архивных материалов по делу Эпштейна. В этих документах, в частности, содержатся детали частной переписки Билла Гейтса.