НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Билл Гейтс признался в измене жене с русскими женщинами

Источник:
Wall Street Journal
175 0
Основатель Microsoft Билл Гейтс
Основатель Microsoft Билл Гейтс
Фото: European Commission - Photographer: Lukasz Kobus / CC BY 4.0

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс принес извинения сотрудникам своего фонда за контакты с Джеффри Эпштейном, сознавшись, что крутил романы в том числе с русскими женщинами, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Гейтс заявил, что у него было два романа с русскими женщинами. «Я крутил романы на стороне, с русским игроком в бридж... и с русским ядерным физиком», — приводит издание слова Гейтса.

Он признался, что проводил время с Эпштейном, подчеркнув, что не участвовал в преступлениях. «Я не делал ничего противозаконного... Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном», — сказал Гейтс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОстров Эпштейна: педофильский рай

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Его обвинили торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

В конце января минюст США обнародовал 3 млн архивных материалов по делу Эпштейна. В этих документах, в частности, содержатся детали частной переписки Билла Гейтса.

Еще по теме
Эксперт сравнил пенсии генерала армии и МВД
Чучело Shaman’а сожгли на Байкале
Выросло число счастливых россиян
Названа самая популярная книга российских мужчин
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
Испуганный Байден позвонил Путину
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский попросил Трампа встать на сторону Украины
США выбрали дату завершения конфликта на Украине
Путин заявил о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Цены растут...., зарплаты прежние.... Откуда взялся рост благосостояния? Враньё.

карат11

Всё, дальше уже некуда, отчего их так прёт, от счастья врать!

scorpion2777

Свинофюрер с тобой дурью поделился?

KENTSeryga

Пффф показуха. Да пожалуйста. Т.е. когда США бомбили Ирак, Сирию, Ливию с ними они не были солидарны....