Депутаты Госдумы предложили выдавать антидепрессанты по ОМС

Источник:
ТАСС
Депрессия
Фото: © Freepik.com

Депутаты от партии «Новые люди» призвали включить антидепрессанты, назначаемые при амбулаторном лечении депрессии, в систему обязательного медицинского страхования.

Речь идет о том, чтобы сделать антидепрессанты, назначаемые по рецепту при амбулаторном лечении, бесплатными либо предусмотреть частичную оплату для граждан с финансовыми трудностями, приводит ТАСС письмо депутатов от партии «Новые люди» министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем выгорание отличается от депрессии

Авторы инициативы указывают на рост числа россиян с депрессией, тревожными и стрессовыми расстройствами. По их данным, в 2024 году этот показатель оказался на 21,5% выше, чем в 2020 году.

За последние годы почти вдвое увеличились продажи антидепрессантов, при этом значительная часть пациентов приобретает препараты за собственный счет.

В обращении подчеркивается, что отсутствие доступной терапии может приводить не только к медицинским, но и к экономическим последствиям, связанным со снижением трудоспособности граждан.

Бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении в рамках ОМС доступно ограниченному кругу льготников.

