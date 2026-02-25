Депутаты от партии «Новые люди» призвали включить антидепрессанты, назначаемые при амбулаторном лечении депрессии, в систему обязательного медицинского страхования.

Речь идет о том, чтобы сделать антидепрессанты, назначаемые по рецепту при амбулаторном лечении, бесплатными либо предусмотреть частичную оплату для граждан с финансовыми трудностями, приводит ТАСС письмо депутатов от партии «Новые люди» министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Авторы инициативы указывают на рост числа россиян с депрессией, тревожными и стрессовыми расстройствами. По их данным, в 2024 году этот показатель оказался на 21,5% выше, чем в 2020 году.

За последние годы почти вдвое увеличились продажи антидепрессантов, при этом значительная часть пациентов приобретает препараты за собственный счет.

В обращении подчеркивается, что отсутствие доступной терапии может приводить не только к медицинским, но и к экономическим последствиям, связанным со снижением трудоспособности граждан.

Бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении в рамках ОМС доступно ограниченному кругу льготников.