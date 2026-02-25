НАВЕРХ
Потребление алкоголя резко снизилось в России

Источник:
ТАСС
Водка
Фото: © Sibnet.ru

Потребление алкогольной продукции в среднем по России за пять лет снизилась на 11%, следует из материалов Министерства здравоохранения РФ.

«Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) в РФ в 2025 году: 8,06 литра», — приводит ТАСС материалы Минздрава.

Тогда как пять лет назад, в 2020 году, это значение находилось на уровне 9,06 литра. В процентном соотношении общее потребление алкоголя россиянами за пять лет сократилось на 11%.

Ожидается, что к 2030 году потребление алкоголя в России снизится до 7,8 литра на человека, что приведет к улучшению медико-демографических показателей и повышению качества и продолжительности жизни граждан.

Ранее кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская описала среднестатистический портрет алкоголика в России.

