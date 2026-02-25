Путин заявил о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности предупредил о подготовке подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока».

«Сейчас вот информация тоже наша оперативная идет. <…> Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемые "Турецкий поток" и "Голубой поток"», — заявил Путин.

Он отметил, что противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине. «Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажем, достигнуто на этом переговорном треке», — сказал президент России.

Турция ознакомилась с заявлением о газопроводах. Дальнейшая координация по этому вопросу будет вестись в закрытом формате, рассказали РИА Новости источники.

«Турецкий» и «Голубой» потоки используются для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка «Турецкого потока» предназначена еще и для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В сентября 2022 года были подорваны газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», поставляющие российский газ в Европу.