США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Киева

Совет Безопасности ООН
Соединенные Штаты воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине.

За резолюцию высказались 107 государств, против — 12, воздержалась от голосования 51 страна, среди которых оказались США, сообщается в официальном телеграм-канале международной организации.

Документ о «Поддержке прочного мира в Украине» призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня, также в нем подтверждается поддержка суверенитета страны и ее территориальной целостности.

Россия проголосовала против документа. Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева уточнила, что резолюция носит односторонний характер, игнорирует сложность конфликта и может осложнить переговорный процесс.

Политика #Мир
