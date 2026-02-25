Как узнать свой номер телефона через USSD-запрос

Забыть свой телефонный номер легко — например, если сим-карта куплена недавно. Чтобы узнать заветные цифры, достаточно сделать USSD-запрос оператору.

Что такое USSD

USSD — это технология, позволяющая отправлять запросы с телефона на сервер оператора связи и получать мгновенные ответы. Такие запросы работают на любом аппарате — от старенькой раскладушки до флагманского смартфона.

При этом USSD-запросы не требуют подключения в интернету и положительного баланса на счету. Услуга бесплатная, а сами команды USSD обычно состоят из комбинации звездочек, решеток и цифр.

Чтобы отправить USSD-запрос, необходимо набрать соответствующую команду и нажать кнопку вызова. Оператор обрабатывает запрос и отправляет ответ — обычно в виде текстовой информации.

Как узнать номер с помощью USSD-запроса

Для каждого сотового оператора USSD-запрос для получения своего мобильного номера будет отличаться. Проще всего заранее ввести нужный код в список контактов, чтобы иметь полезную команду под рукой.

МТС : *111*0887# или *0887#

: *111*0887# или *0887# «Мегафон» : *205#

: *205# «Билайн» : *110*10#

: *110*10# T2 : *201#

: *201# Yota: *103#

Как только USSD-запрос будет отправлен, в течение нескольких секунд ответ с актуальным мобильным номером появится на экране или придет на устройство в виде SMS.