Хайтек
Как узнать свой номер телефона через USSD-запрос

Как узнать свой номер телефона через USSD-запрос
Забыть свой телефонный номер легко — например, если сим-карта куплена недавно. Чтобы узнать заветные цифры, достаточно сделать USSD-запрос оператору.

Что такое USSD

USSD — это технология, позволяющая отправлять запросы с телефона на сервер оператора связи и получать мгновенные ответы. Такие запросы работают на любом аппарате — от старенькой раскладушки до флагманского смартфона.

При этом USSD-запросы не требуют подключения в интернету и положительного баланса на счету. Услуга бесплатная, а сами команды USSD обычно состоят из комбинации звездочек, решеток и цифр.

Чтобы отправить USSD-запрос, необходимо набрать соответствующую команду и нажать кнопку вызова. Оператор обрабатывает запрос и отправляет ответ — обычно в виде текстовой информации.

Как узнать номер с помощью USSD-запроса

Для каждого сотового оператора USSD-запрос для получения своего мобильного номера будет отличаться. Проще всего заранее ввести нужный код в список контактов, чтобы иметь полезную команду под рукой.

  • МТС: *111*0887# или *0887#
  • «Мегафон»: *205#
  • «Билайн»: *110*10#
  • T2: *201#
  • Yota: *103#

Как только USSD-запрос будет отправлен, в течение нескольких секунд ответ с актуальным мобильным номером появится на экране или придет на устройство в виде SMS. 

