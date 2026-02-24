НАВЕРХ
Найдены окаменевшие останки гигантского «дракона»

Источник:
Sibnet.ru
164 0
Останки гигантского «дракона»
Останки гигантского «дракона»
Фото: © Paul Sereno

Палеонтологи обнаружили в африканской пустыне Сахара окаменелость загадочного динозавра, жившего около 95 миллионов лет назад. Внешне гигантский хищник напоминал дракона, хорошо описанного в мифологии.

Над глазами у существа располагался огромный изогнутый костяной рог, а заднюю часть головы украшали выступающие шипы, говорится в статье исследователей из Чикагского университета, опубликованной журналом Science.

«Эта находка была настолько внезапной и потрясающей, что стала настоящим эмоциональным моментом для нашей команды. Я навсегда запомню тот миг в лагере, когда мы столпились вокруг ноутбука, чтобы впервые увидеть новый вид», — отметил палеонтолог Пол Серено.

Монстр относился к виду спинозавров, он весил более десяти тонн и достигал 12 метров в длину. У этих хищников были вытянутые крокодильи морды и характерные «паруса» на спинах. Кроме этого, они ходили на двух ногах.

Судя по строению костей, «дракон» был хорошо приспособлен к жизни у воды. Скорее всего, он бродил по побережью, добывая рыбу. На месте пустыни Сахара в меловом периоде был регион с густыми лесами и обширными водоемами, которые кишели живностью.

