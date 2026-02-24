«Калашников» отправил бойцам укороченные автоматы

Концерн «Калашников» отгрузил заказчику первую в 2026 году партию укороченных автоматов АК-12К, сообщила пресс-служба предприятия.

Укороченный автомат Калашникова АК-12К создал конструкторский коллектив предприятия по запросам штурмовых и разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск РФ, отмечается в сообщении.

Оружие в кратчайшие сроки было поставлено на плановое производство, в текущем году его объемы выпуска значительно выросли. Сейчас такой автомат крайне востребован в зоне проведения специальной военной операции.

Разработчики отмечают, что АК-12К отличают улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, которые отвечают требованиям современного боя. Он также укомплектован прибором малошумной стрельбы.